Об этом в Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.
Военнослужащий нес службу на наблюдательном посту. Около пяти часов утра в субботу, 30 мая, его не оказалось на месте. После чего начались поиски пропавшего. Однако они не дали результатов. На телефонные звонки военный также не отвечал.
“Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами”, – сообщили в Службе.
До сих пор не установлено, где может находиться похищенный военный. Информацию передали правоохранителям.