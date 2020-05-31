30 мая на административной границе с аннексированным Крымом, в районе полуострова Чонгар, похитили украинского военного.

Об этом в Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

Военнослужащий нес службу на наблюдательном посту. Около пяти часов утра в субботу, 30 мая, его не оказалось на месте. После чего начались поиски пропавшего. Однако они не дали результатов. На телефонные звонки военный также не отвечал.

“Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами”, – сообщили в Службе.

До сих пор не установлено, где может находиться похищенный военный. Информацию передали правоохранителям.