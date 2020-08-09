На КПВВ Каланчак, что на админгранице с аннексирована Крымом, образовалась огромная очередь в сторону материковой Украины.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, в очереди со стороны аннексированного полуострова находятся около 300 человек, однако количество людей постоянно растет.

“Причина – вчерашнее (8 августа) решение Кабмина Украины о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно оккупированного Крыма. Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму”, – написал Рефат Чубаров.