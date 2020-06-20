Во время столкновения крайне правых протестующих с полицией в Лондоне был избит итальянский фотожурналист Коррадо Амитрано.

Об этом сообщает VICE.

Коррадо приехал в Вестминстер, чтоб запечатлеть протест крайне правых групп, которые вышли на улицы, чтобы якобы защитить статую Уинстона Черчилля от актов вандализма. По его словам, в течение получаса после его прибытия протестующие уже пытались разорвать полицейский кордон. Фотографы и видеожурналисты находились за спинами офицеров.

Журналист отметил, что толпе понадобилось всего несколько секунд, чтобы прорваться и пройти мимо полиции.

“Черт возьми! Чертовы СМИ! – это то, что они кричали. Я был не единственным журналистом там, но я, вероятно, был человеком, который пострадал больше всего”, – рассказал он.

Его избила группа неизвестных людей. Сначала его ударили по голове пластиковой бутылкой. Поэтому Коррадо попытался покинуть место происшествия, но заметил оператора на земле, которого пинали протестующие. Он кричал, поэтому журналист решил ему помочь, но когда он наклонился, его сильно ударили по лицу и сломали нос. После этого Коррадо нанесли еще множество ударов.

Когда ему удалось покинуть место происшествия, его заметили двое полицейских, которые вынесли его с эпицентра акции и вызвали скорую помощь.

“Это была атака на СМИ. Митинг Black Lives Matter, к которому они пришли на контрпротест, был отменен”, – отметил журналист.