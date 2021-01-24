В субботу, 23 января, по всей России на акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального были задержаны более трех тысяч человек.

Об этом сообщает российский негосударственный правозащитный медиа-проект “ОВД-Инфо”.

Акции прошли более чем в 110 городах России.

По состоянию на 01:51 по московскому времени сообщалось о 3203 задержанных.

Согласно последним данным на сайте “ОВД-Инфо”, количество задержанных возросло до 3284 (по состоянию на 04:00 по московскому времени).

Больше всего задержанных: в Москве – 1285 человек, Санкт-Петербурге – 486, Новосибирске – 96, Воронеже – 92, Нижнем Новгороде – 90.

В Москве во многих местах произошли столкновения между протестующими и силовиками. Завершилось все жесткими задержаниями, в том числе на Пушкинской площади и возле тюрьмы “Матросская тишина”, где содержится Алексей Навальный, информирует российское агентство РБК.

Столкновения и задержания произошли и в других российских городах, в частности в Санкт-Петербурге. Так, несколько тысяч человек собрались у “Медного всадника”, а затем, прорвав оцепление, вышли на Невский проспект. В итоге были задержаны сотни участников акции.

Силовики жестоко избивали протестующих, задерживали несовершеннолетних, женщин и журналистов.

Вот видео целиком. Здесь лучше видно момент удара pic.twitter.com/vVnIdHxea0 — Дождь (@tvrain) January 23, 2021

Жесть какая. Это увидит вся страна. pic.twitter.com/Ltu4GI74ng — Юлия Галямина (@galiamina) January 23, 2021

❗️Силовики избивают и задерживают людей прямо на входе в метро «Цветной бульвар» Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/MRoXwpukPi — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

Среди задержанных были супруга Навального Юлия и юрист “Фонда борьбы с коррупцией” Любовь Соболь, сообщает издание “Медуза”. Впоследствии Юлию Навальную отпустили.

Видео задержания Юлии Навальной pic.twitter.com/RiIVG3QsS3 — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Стоит отметить, что субботние протесты в РФ стали крупнейшими за последние годы. Как пишет “Медуза”, в Москве, по разным оценкам, митинговали от 20 до 50 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге на улицы вышли от 20 до 35 тысяч человек.

Координатор “ОВД-Инфо” Леонид Драбкин рассказал в эфире “Настоящего Времени”, что показатель задержаний также является рекордным за все время наблюдений с 2011 года.

“Это, конечно же, беспрецедентная по своей жестокости со стороны силовиков акция, которая направлена против мирных протестующих. И за всю историю наблюдения “ОВД-Инфо”, а это почти 10 лет, это тоже рекордные цифры”, – заявил он.

По итогам митингов в РФ открыли уголовные дела. Их более десятка: о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, призывах к массовым беспорядкам, умышленном повреждении имущества и хулиганстве. Дела заведены в Москве, Владивостоке, Новосибирске и других городах.

Полицейских, приехавших на Цветной бульвар и Трубную площадь, забросали снежками pic.twitter.com/AtV07fUJpk — Znak.com (@znak_com) January 23, 2021

В Уфе люди начали забрасывать полицию снегом Видео: штаб Навального в Уфе pic.twitter.com/81R8hRoDrI — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

В Красноярске жёстко задерживают протестующих на мирной акции. Буквально волочат по плитке, звери! pic.twitter.com/zLN0gF7L1J — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Реакция мира на задержания

На протесты и задержания отреагировал Госдепартамент США.

“США решительно осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах… Продолжающиеся попытки подавления прав граждан РФ на мирные собрания и свободу слова, арест Алексея Навального и последовавшее за этим подавление протестов являются тревожными признаками дальнейших ограничений в отношении гражданского общества и основных свобод… Мы призываем российские власти освободить всех задержанных за выражение их фундаментальных прав и незамедлительно и безо всяких условий выпустить на свободу Алексея Навального”, – говорится в заявлении.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что с тревогой наблюдает за ситуацией с подавлением протестов в РФ. В понедельник министры иностранных дел ЕС обсудят реакцию на эти события.

Отреагировали на задержания и в Министерстве иностранных дел Украины.

“Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции. К сожалению, российские власти вместо того, чтобы прислушаться к своим гражданам, продолжают применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля. Призываем международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа, агрессии против соседних стран, а также для противодействия нарушениям со стороны РФ мирового порядка”, – отмечается в заявлении украинского МИД.