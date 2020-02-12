Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

На бумажных марках теперь появятся два новых элемента: QR-код и штрих-код. Их можно будет считать и таким образом идентифицировать.

С 1 мая марки нового образца начнут вводить в оборот на алкогольных напитках.

Получить электронную акцизную марку производитель сможет через электронный кабинет налогоплательщика.

“Параллельно с введением электронной акцизной марки для алкогольных изделий и возможностью для населения проверять акцизную марку на легальность с помощью открытой базы данных, мы вместе с профильным комитетом Верховной Рады как можно скорее обработаем законодательные инициативы по полноценному внедрению трек-энд-трейс и продолжим скоординированную борьбу с уклонениями от уплаты налога”, – прокомментировала решение министр финансов Оксана Маркарова.

В Минфине отметили, что в 2019 году из незаконного оборота изъяли алкогольные напитки стоимостью 154,8 млн гривен.