Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По данным Национальной метеорологической службы США, в четверг, 25 марта, было зарегистрировано 14 торнадо в Алабаме, один – в Миссисипи и еще один в Джорджии.

Как сообщил CNN шериф округа Калхун (штат Алабама) Мэтью Уэйд, торнадо спровоцировали гибель минимум 5 человек и многочисленные ранения.

“Многочисленные дома повреждены, много людей ранены, и по крайней мере пять человек погибли”, – заявил он.

Среди погибших есть три человека из одной семьи. Они проживали в городе Охатчи, к северо-востоку от Бирмингема.

В округах Шелби и Джефферсон местные власти объявили чрезвычайную ситуацию.

Известно, что мощный торнадо задел город Бирмингем.

@TWCChrisBruin @MatthewCappucci @wxkassell @spann @wxkassell Another video of the extremely large and dangerous tornado that just went through Shelby County AL including towns like Pelham, and Eagle Point. LISTEN TO THE ROAR! #alwx #Birmingham #tornado pic.twitter.com/5FE3suqX5t

— BGWX (@Brady30951303) March 25, 2021