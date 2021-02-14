Британская актриса Фиби Уоллер-Бридж и американский актер, музыкант Дональд Гловер сыграют в ремейке фильма "Мистер и миссис Смит".

Об этом сообщает издание Variety.

Ремейк выйдет в формате сериала. Гловер и Уоллер-Бридж сыграют в нем главные роли, а также выступят как исполнительные продюсеры.

Сериал должен выйти в 2022 году на Amazon Prime.

Изначально выход сериала-ремейка Гловер анонсировал в своих Instagram Stories.

Впоследствии эту информацию подтвердила глава Amazon Studios Дженнифер Салке.

“Поговорим о команде мечты! Дональд и Фиби – двое самых талантливых творцов и исполнителей в мире. Это действительно мечта для нас, как и для нашей глобальной аудитории, чтобы эти два таланта работали вместе как мощная креативная команда”, – подчеркнула Салке в своем заявлении, которое цитирует Variety.

Режиссером станет Франческа Слоун, известная по работам над “Фарго” и “Стартапом”.

Стоит отметить, что Гловер и Уоллер-Бридж ранее уже работали вместе – над фильмом “Хан Соло: Звездные войны. Истории”, где сыграли Лэндо Калриссиана и дроида L3−37.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jennifer Salke (@jennifersalke)

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Оригинальный фильм “Мистер и миссис Смит” вышел на экраны в 2005 году. Главные роли в нем сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли. После съемок отношения между актерами продолжились в реальной жизни.

По сюжету фильма главные герои, супруги Джон и Джейн, втайне друг от друга работают наемными убийцами на разных заказчиков. В какой-то момент они получают заказы друг на друга.

Кинолента собрала почти 500 млн долларов в мировом прокате.

СПРАВКА. Фиби Уоллер-Бридж — британская актриса и сценаристка, обладательница премий “BAFTA TV”, “Эмми” и “Золотой глобус”. Известна по сериалу “Дрянь”, где выступила сценаристом, продюсером и исполнительницей главной роли. Уоллер-Бридж также работала над созданием сериала “Убивая Еву” и является одним из сценаристов нового фильма о Джеймсе Бонде (“Не время умирать”).

Дональд Гловер — американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, комик и музыкант. Получил известность как сценарист телесериала “Студия 30”. Гловер также записывает музыку под сценическим именем Childish Gambino. В 2018 году Гловер был удостоен “Грэмми” в категории “Лучшее традиционное R&B-исполнение” за песню “Redbone”. Победитель премии “Золотой глобус” (2017) в номинации “Лучший актер в комедийном сериале” за роль в сериале “Атланта”. Гловер также озвучил Симбу в “Короле льве”.