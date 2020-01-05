Об этом сообщает новостной канал ABC News.
Сомалийская террористическая группа “Аш-Шабаб” взяла на себя ответственность за нападение. В ходе нападения было ликвидировано четыре боевика.
Кенийские власти пока не сообщают о жертвах среди военнослужащих. Также не сообщили сколько всего военных было на территории базы, которая используется силами специальных операций США, действующих в Сомали.
В “Аш-Шабаб” уверяют, что ее бойцы взяли под контроль часть базы, но это утверждение невозможно проверить.
На прошлой неделе в центре Могадишо “Аль-Шабаб” также совершили теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 80 мирных жителей.
Около 500 американских военнослужащих размещены в Сомали, помогая и консультируя вооруженные силы этой страны в ее борьбе против террористической группировки.
- 23 марта в столице Сомали Могадишо боевики террористической группировки “Аш-Шабаб” со стрельбой пытались захватить здание министерства труда.
- В июне 2017 года в результате взрыва автомобиля около отеля в столице Сомали Могадишо и нападения боевиков на людей в ресторане, прилегающему к данному отелю, погибли не менее 17 человек, еще 26 – ранены.