Рано утром на военной базе в Кении, где находятся американские военнослужащие, произошел террористический акт.

Об этом сообщает новостной канал ABC News.

Сомалийская террористическая группа “Аш-Шабаб” взяла на себя ответственность за нападение. В ходе нападения было ликвидировано четыре боевика.

Кенийские власти пока не сообщают о жертвах среди военнослужащих. Также не сообщили сколько всего военных было на территории базы, которая используется силами специальных операций США, действующих в Сомали.

В “Аш-Шабаб” уверяют, что ее бойцы взяли под контроль часть базы, но это утверждение невозможно проверить.

На прошлой неделе в центре Могадишо “Аль-Шабаб” также совершили теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 80 мирных жителей.

Около 500 американских военнослужащих размещены в Сомали, помогая и консультируя вооруженные силы этой страны в ее борьбе против террористической группировки.