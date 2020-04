Об этом сообщает Reuters.

На судне ожидают тесты, чтобы продиагностировать весь экипаж.

О первом случае заражения на борту авианосца стало известно около недели назад, когда он был в Тихом океане. После этого Theodore Roosevelt зашел в порт Гуама, заморской территории Штатов.

Оттуда капитан корабля Берт Крозье передал журналистам письмо, в котором описал ситуацию как критическую. Письмо опубликовано в Twitter-аккаунте COVID19 Perspective.

The US aircraft carrier Theodore Roosevelt is in a dire situation in Guam. The virus is spreading rapidly among its 4,000 crew.

The ship’s captain wrote a bombshell letter to superiors, begging to get sailors off the ship.

Here is the actual letter…https://t.co/RtiRkgCwCy

— COVID19 Perspective (@covidperspectiv) April 1, 2020