Об этом сообщает Reuters.

На судне ожидают тесты, чтобы продиагностировать весь экипаж.

О первом случае заражения на борту авианосца стало известно около недели назад, когда он был в Тихом океане. После этого Theodore Roosevelt зашел в порт Гуама, заморской территории Штатов.

Оттуда капитан корабля Берт Крозье передал журналистам письмо, в котором описал ситуацию как критическую. Письмо опубликовано в Twitter-аккаунте COVID19 Perspective.

“Мы сейчас не на войне. Морякам не нужно погибать. Если мы не будем действовать, то не сможем должным образом позаботиться о самом надежном нашем достоянии – наших моряках”, – написал он.

The US aircraft carrier Theodore Roosevelt is in a dire situation in Guam. The virus is spreading rapidly among its 4,000 crew. The ship’s captain wrote a bombshell letter to superiors, begging to get sailors off the ship. Here is the actual letter…https://t.co/RtiRkgCwCy — COVID19 Perspective (@covidperspectiv) April 1, 2020



Капитан авианосца отметил, что в условиях судна невозможно организовать изоляцию членов команды, контактировавших с заболевшими. В связи с этим он настаивает на полной эвакуации экипажа, а это около 4 тысяч человек. Кроме них, на борту еще есть авиаторы.

Тем не менее, в ВМС США отказался точно подтвердить, сколько людей на борту авианосца уже заражено.

Министр обороны Марк Эспер сказал, что не думает, будто момент для эвакуации корабля настал, отметив, что невнимательно читал письмо, переданное журналистам.

По его словам, медицинской помощи, которую уже получили, должно быть достаточно, чтобы на авианосце могли продолжить миссию. Также Эспер сказал, что на борту судна нет военных с коронавирусом, которые в тяжелом положении.