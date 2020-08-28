Одна из главных тем Художественного форума, прошла сквозной линией через все панельные дискуссии – видение будущего украинской культуры, в частности, в контексте опыта стран Европы. И конечно, говорить о будущем невозможно, если не озвучено во весь голос основание, на котором мы стоим сейчас. Ведь оно является отправной точкой вперед и одним из инструментов навигации. Именно поэтому важной стала секция дискуссий на историческую тематику.

Одна из них получила название “Украина в европейской истории / Европа в украинской истории – случай Василия Вышиваного”. Выбранная она была случайно. Во-первых, одним из хедлайнеров Художественного форума стал Сергей Жадан, написавший либретто к опере Аллы Загайкевич “Вышиваный. Король Украины”, премьера которой ожидается в этом году (и в пределах встреч с аудиторией мы обсудили этот удивительный проект). Во-вторых, Вильгельм Габсбург находился на территории современного Запорожья и эта страница прошлого особенно интересует местных исследователей. Спикером в разговоре выступил американский историк и писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. Как известно, в 2008 году он издал в США научное исследование “Красный князь. Тайные жизни габсбургского эрцгерцога” посвященную полковнику Василию Вышиваному. Разговор с ним поддержал украинский историк Николай Балабан. Тимоти Снайдер очертил исторические предпосылки судьбоносного выбора Вильгельма Габсбурга, благодаря которому он на всю жизнь и для всех последующих поколений остался человеком, который сознательно выбрал быть украинцем. Также исследователь обозначил понятие “нации” в условиях империи и цивилизационные вызовы, стоящие перед современными украинцами в условиях современной войны.