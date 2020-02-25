На аукционе в Париже продали работу "Мона Лиза" французского уличного художника Франка Слама, более известного под псевдонимом Invader.

Об этом сообщает газета Le Figaro.

Уточняется, что работа выполнена из 330 кубиков Рубика.

По данным издания, цена работы составила €480 200. Ранее специалисты оценивали работу в €120-150 тыс.

Кто стал обладателем этого экземпляра современного искусства, пока не сообщается.

Фото: AFP

Работа “Рубик Мона Лиза» была собрана в 2005 году анонимным французским художником под псевдонимом “Захватчик” (Invader), прячущим свое лицо под маской. Автору потребовалось 330 кубиков, чтобы собрать из них Джоконду. Как сообщили аукционисты, “среди его работ из кубиков Рубика “Мона Лиза” стала наиболее близкой к оригиналу”.

Фото: @Articurial

Впервые уличный художник обрел популярность благодаря мозаичным работам по мотивам видеоигры Space Invaders. Другие работы французского художника можно увидеть на более чем 77 улицах в 33 странах мира. Как отмечает автор, он стал первооткрывателем нового направления в живописи – “рубик-кубизм”.