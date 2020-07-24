Об этом сообщает издание The Local.
Одним из ключевых правил будет обязательное ношение защитных масок для лица всеми пассажирами старше 6 лет.
Другие меры, согласованные министрами во время видеоконференции, включают в себя обязательство авиакомпаний чаще дезинфицировать самолеты и обеспечивать безопасные дистанции (даже если это приводит к длинным очередям в аэропортах).
Стоит отметить, что большинство авиакомпаний уже обязывают пассажиров носить маски при посадке в самолет и на борту воздушного судна. При этом дети часто освобождаются от этого требования.
Защитные маски также являются обязательными во многих европейских аэропортах.
Авиакомпании часто издают строгие правила относительно ношения масок и предупреждают пассажиров, что им будет отказано в посадке в самолеты, если они не выполнят их, сообщает Europost. Например, авиакомпания easyJet рекомендует для обеспечения полной безопасности менять маски каждые четыре часа.
- Американские авиаперевозчики согласились утвердить единый свод правил, предусматривающий запрет на путешествие без защитной маски. Те, кто откажутся ее надевать, могут попасть в “черный список”.