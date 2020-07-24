Министры транспорта стран Евросоюза достигли договоренности о различных мерах в сфере здравоохранения, которые будут предприняты на борту самолетов, летающих над континентом, а также в аэропортах в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издание The Local.

Одним из ключевых правил будет обязательное ношение защитных масок для лица всеми пассажирами старше 6 лет.

Другие меры, согласованные министрами во время видеоконференции, включают в себя обязательство авиакомпаний чаще дезинфицировать самолеты и обеспечивать безопасные дистанции (даже если это приводит к длинным очередям в аэропортах).

Стоит отметить, что большинство авиакомпаний уже обязывают пассажиров носить маски при посадке в самолет и на борту воздушного судна. При этом дети часто освобождаются от этого требования.

Защитные маски также являются обязательными во многих европейских аэропортах.

Авиакомпании часто издают строгие правила относительно ношения масок и предупреждают пассажиров, что им будет отказано в посадке в самолеты, если они не выполнят их, сообщает Europost. Например, авиакомпания easyJet рекомендует для обеспечения полной безопасности менять маски каждые четыре часа.