В Министерстве обороны Украины разработали законопроект "О Военной полиции" – во исполнение указа президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в письме министерства к Кабинету Министров, которое оказалось в распоряжении экспертной организации StateWatch.

В документе отмечается, что неназванный “заместитель руководителя Офиса президента” в начале июля направил письмо Министерству обороны, в котором говорилось о необходимости разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о создании в системе Минобороны Военной полиции как правоохранительного органа.

Соответствующую задачу Владимир Зеленский поставил в ноябре 2019 года.

В Минобороны в связи с этим сообщили, что во исполнение этого “задания” Банковой был разработан законопроект “О Военной полиции”, который 2 июня 2020 года направили на согласование “в заинтересованные органы госвласти”.

Законопроект согласовали Минэкономразвития, Министерство цифровой трансформации, Служба безопасности, Национальное антикоррупционное бюро и Министерство инфраструктуры.

В то же время свои замечания высказали Служба внешней разведки, Управление государственной охраны, Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, МВД, Национальная гвардия, Национальная полиция и Государственное бюро расследований.

В Минобороны уточнили, что в процессе согласительных совещаний большинство разногласий было урегулировано.

При этом министерство попросило Кабмин поставить вопрос перед Офисом президента о продлении срока выполнения задания до 1 октября 2020 года.

Данную просьбу в Минобороны аргументировали тем, что доработка законопроекта с учетом проведенных согласительных процедур, проведение повторного согласования, а также проведение правовой экспертизы законопроекта Минюстом, рассмотрение его в Правительстве потребует дополнительного времени.

С учетом этого письма в организации StateWatch пришли к заключению, что Банковая “форсирует создание военной полиции”.