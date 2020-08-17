Председатель Центральной избирательной комисии (ЦИК) Олег Диденко заявил, что на Банковой хотят уволить его с должности.

Об этом говорится в материале #Букв “Ермак против Богдана, или почему хотят уволить главу ЦИК”.

Источники #Букв говорят, что Диденко был в пятницу на Банковой и там ему и озвучили предложение “уйти по собственному”, или хуже будет.

Как утверждают источники #Букв, проблемы в Диденко начались еще до того, как ЦИК взялась за местные выборы.

“На самом деле, в ЦИК уже давно ходят слухи об отставке Диденко и им недовольны на Банковой. Правда, точную причину никто не знает. Догадываются, что там есть какая-то личная неприязнь, которая время от времени дает о себе знать на совещаниях. Что его отправят в отставку говорили еще месяц назад “, – говорит собеседник #Букв.

“Они ему просто не доверяют”, – добавляет еще один источник в ЦИК.

Ультиматум Банковой выглядит так – или Диденко и его люди пишут заявления об увольнении, или освобождают весь состав ЦИК.

“Они просто осенью могут внести изменения в закон о ЦИК, сократить его состав до 13 человек и под этим предлогом освободить всех. Прошлогоднее голосования, когда “Батькивщина” и ОПЗЖ не протестовали против досрочной изменения состава, решает Банковой руки”, – отметил в разговоре с #Буквами один из членов ЦИК.

Хотя теоретически президент может уволить и эту 5-ку отдельно, такое право ему закон дает, просто ни один президент до сих пор отдельных членов ЦИК не увольнял.