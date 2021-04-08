Президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не определился, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом заявил в интервью “Радио НВ” заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он утверждает, что вопрос о возможном походе Зеленского на второй срок “накручен СМИ”.

“Этот вопрос вообще не решен. Этот вопрос, можно сказать, немного накручен средствами массовой информации, какими-то конспиративными мыслями в телеграмм-каналах”, – заверил Тимошенко.

Он добавил, что если такое решение будет принято, Зеленский сообщит об этом своей команде и гражданам Украины.

“Решение будет принимать лично президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет не только своей команде, но и вообще населению Украины”, – отметил Тимошенко.

(На видео – с 27:58)

Как известно, в марте на пресс-конференции по итогам съезда пропрезидентской партии “Слуга народа” глава фракции “слуг” Давид Арахамия заявил, что политсила будет просить Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.

“Мы будем его просить идти на второй срок. А как он решит – это его личное решение”, – отметил тогда Арахамия.

Он также рассказывал журналистам, на что готов, чтобы Зеленский во второй раз баллотировался в президенты.