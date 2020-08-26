Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, информирует пресс-служба Офиса главы государства.
“Насколько мне известно, там срочная командировка у советника президента Французской Республики Эммануэля Макрона – господина Бонна. Поэтому все советники договорились о несущественном изменении даты – на несколько дней”, – отметил Зеленский.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что в настоящий момент обсуждается дата встречи в первых числах сентября.
“Господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты – это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится”, – подчеркнул Ермак.
- Накануне сообщалось, что встречу в “нормандском формате” на уровне советников глав государств, которая должна была состояться в пятницу, 28 августа, перенесли.