Об этом заявил в интервью “Радио НВ” заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ведущая попросила его прокомментировать недавние заявления Юлии Мендель и министра внутренних дел Арсена Авакова относительно языка.

В ответ Тимошенко подчеркнул, что ОПУ “не поднимает языковой вопрос”.

“Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение и пресс-секретаря президента, и министра внутренних дел о том, что нет монополии на русский язык у одной страны (Российской Федерации, – ред.). Вот и все”, – подчеркнул Тимошенко.

(На видео – с 25:00)

Стоит отметить, что 30 марта глава МВД Арсен Аваков публично встал на защиту русского языка в Украине и назвал себя “русскоязычным националистом”. Министр высказал мнение, что Украина должна не отказываться от русскоязычных писателей прошлого и развивать русский язык в стране сейчас.

“Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться”, — заявил Аваков.

А уже в начале апреля в эфире программы “Взгляд с Банковой” на телеканале “Дом” пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила о существовании “украинского русского языка”. Она выразила мнение, что “украинский русский язык – это часть культурного разнообразия нашей страны”.

Кроме того, Мендель считает, что в борьбе за язык некоторые украинцы фактически превратились в “ангелов с пеной у рта”, которые “вступают в бой за правое дело”.

Также Мендель призвала борцов за украинский язык направить энергию “на обучение обычной грамматике”.