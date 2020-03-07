Об этом рассказал в интервью телеканалу “Украина 24” первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов.
В данном контексте он напомнил о предвыборном лозунге Владимира Зеленского: “Весна придет — сажать будем”.
“Главная причина — отсутствие громких дел, которые компетентный орган должен расследовать, выявлять и доводить до своего завершения. Это главная причина. Безусловно, это непростая задача, но, тем не менее, как сказал президент, весна пришла, и все ждут какой-то справедливости, видимых результатов, как эта справедливость восторжествует, будет реализована в данном случае генпрокуратурой (Офисом генпрокурора, – ред.)”, – отметил Трофимов.
При этом он заверил, что власть не ставит задач “политически кого-то преследовать – оппонентов, оппозицию”.
“Тем не менее нет сомнений у украинцев, что было совершено много каких-то экономических преступлений… Мы же не являемся компетентными органами. Поэтому это и есть задача прокуратуры и всех органов выявлять и доводить до реализации”, – добавил Трофимов.
(На видео – с 27:47)
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал работу Руслана Рябошапки, отметив, что тот “не показал результат”.
“Вы знаете, что мы с ним прошли долгий путь, и на предвыборной кампании. Пусть там голосуют депутаты, как хотят. Но мое личное мнение очень простое: нет результата – не должен занимать место. Я, президент, ставлю перед собой то же самое. Какими бы мы ни были хорошими, с хорошими пожеланиями, глазами, шагами и открытым сердцем. Если нет у тебя результата – до свидания. Более того, мне кажется, что справедливо – когда ты сам об этом говоришь“, – подчеркнул Зеленский.
- 5 марта Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании проголосовала за выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. Глава ГПУ ушел в отставку.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Ирина Верещук сообщала, что на должность генерального прокурора Украины депутаты фракции поддержат своего коллегу Сергея Ионушаса.