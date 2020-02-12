Об этом проинформировал сегодня на брифинге новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
“Что касается встречи с Владимиром Путиным, это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения действительных результатов от переговоров в “нормандском формате”, мы это не исключаем”, – подчеркнул он.
Ермак уточнил, что сейчас никаких договоренностей по поводу встречи нет, и переговоров по данному поводу не было.
“Пока что никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было”, – заявил он.
Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.
Стоит отметить, что следующая встреча лидеров стран в “нормандском формате” (Украина, Франция, Германия, Россия) запланирована на апрель этого года.
- Единственная пока что личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась в декабре 2019 года в рамках саммита в “нормандском формате”. По ее итогам Зеленский заявил, что у лидера РФ “другая природная биомеханика”.
- Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президенты Украины и России далеки от согласия по целому ряду вопросов.
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер России Владимир Путин понимает, что войну на Донбассе надо закончить.