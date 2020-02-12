На Банковой не исключают проведение встречи президента Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным еще до переговоров в "нормандском формате", но при соблюдении некоторых условий.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

“Что касается встречи с Владимиром Путиным, это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения действительных результатов от переговоров в “нормандском формате”, мы это не исключаем”, – подчеркнул он.

Ермак уточнил, что сейчас никаких договоренностей по поводу встречи нет, и переговоров по данному поводу не было.

“Пока что никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было”, – заявил он.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.

Стоит отметить, что следующая встреча лидеров стран в “нормандском формате” (Украина, Франция, Германия, Россия) запланирована на апрель этого года.