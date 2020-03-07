Об этом рассказал в интервью телеканалу “Украина 24” первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

“Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались, с ними диалог был. Он был закрытым. Президент сам вел этот диалог, и может ответить в деталях, как он принимал это решение, и почему оно было принято. На мой взгляд, решение по Денису Анатольевичу (Шмыгалю – ред.) очень мудрое и правильное, потому что оно как раз соответствует и ожиданиям, и профилю, и компетенции”, – подчеркнул Трофимов.

Он добавил, что Шмыгаль понимает, что такое производство, промышленность, и что такое экономика.

“И он поработал главой ОГА. Он на местах видел, как живут люди, понимает это хорошо, и продолжает понятную политику, чтобы жизнь простых украинцев стала лучше”, – считает Трофимов.

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Ранее #Буквы писали, что у президента Владимира Зеленского было два сценария поиска премьера. Один из них – привлечь кого-то из “бывалых” политиков. В частности, рассматривались Хорошковский и Тигипко.