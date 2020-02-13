Об этом говорится в ответе руководителя Офиса президента на запрос народного депутата от “Европейской Солидарности” Алексея Гончаренко.
Документ подписывал уже бывший глава ОПУ Андрей Богдан.
“Относительно официального статуса этого визита.., инициатора визита (украинская или оманская сторона), обоснования его целесообразности и сроков осуществления, цели… отмечаем, что поездка президента Украины в Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с частной целью и за личные средства. Таким образом, организационно-протокольное обеспечение поездки президента Украины в Оман не осуществлялось, делегация не предусматривалась”, – отмечается в ответе ОПУ.
В документе также указано, что вся информация о стоимости проживании Зеленского с супругой в пятизвездочном отеле в Омане и авиаперелета будет отображена в его декларации.
В Офисе президента не стали уточнять, сколько сотрудников Управления госохраны обеспечивали безопасность Зеленского во время поездки, сославшись на государственную тайну.
Ранее сообщалось, что охрана Владимира Зеленского в Омане обошлась государственному бюджету Украины почти в 75 000 гривен.
Ранее в Офисе президента утверждали, что не владеют информацией о визите Зеленского в Оман в начале 2020 года. В ОПУ отмечали, что публичная информация о встречах президента Украины с представителями Омана была размещена на сайте главы государства, а данными о стоимости поездки и сопровождении Зеленского располагают Государственное управление делами и Управление государственной охраны.
- 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых был запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
- По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся президенту не менее чем в 2,5 млн гривен. В официальном ответе Государственного управления делами указывалось, что Владимир Зеленский осуществил поездку в Оман в начале января 2020 года за чьи-то частные средства.
- В МИД Украины заявили, что визит президента Владимира Зеленского в Оман был направлен на “поддержку положительной динамики” в отношениях между странами.
- При этом только 12% украинцев поверили, что тайная поездка Владимира Зеленского в Оман была рабочей. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой “Центра Разумкова” с 17 по 21 января.