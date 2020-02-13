Визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным и осуществлялся за счет личных средств.

Об этом говорится в ответе руководителя Офиса президента на запрос народного депутата от “Европейской Солидарности” Алексея Гончаренко.

Документ подписывал уже бывший глава ОПУ Андрей Богдан.

“Относительно официального статуса этого визита.., инициатора визита (украинская или оманская сторона), обоснования его целесообразности и сроков осуществления, цели… отмечаем, что поездка президента Украины в Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с частной целью и за личные средства. Таким образом, организационно-протокольное обеспечение поездки президента Украины в Оман не осуществлялось, делегация не предусматривалась”, – отмечается в ответе ОПУ.

В документе также указано, что вся информация о стоимости проживании Зеленского с супругой в пятизвездочном отеле в Омане и авиаперелета будет отображена в его декларации.

В Офисе президента не стали уточнять, сколько сотрудников Управления госохраны обеспечивали безопасность Зеленского во время поездки, сославшись на государственную тайну.

Ранее сообщалось, что охрана Владимира Зеленского в Омане обошлась государственному бюджету Украины почти в 75 000 гривен.

Ранее в Офисе президента утверждали, что не владеют информацией о визите Зеленского в Оман в начале 2020 года. В ОПУ отмечали, что публичная информация о встречах президента Украины с представителями Омана была размещена на сайте главы государства, а данными о стоимости поездки и сопровождении Зеленского располагают Государственное управление делами и Управление государственной охраны.