Об этом сообщает американское издание AP.

В ходе иранских военных учений были запущены баллистические ракеты, и это заставило американских военных объявить тревогу на авиационной базе Аль-Удейд в Катаре и на базе Аль-Дафра в ОАЭ.

“Иранская военизированная Революционная гвардия запустила баллистические ракеты подземного базирования в рамках учений с участием макета авианосца в Ормузском проливе. Это заставило две американские военные базы объявить временный режим тревоги в связи с запусками”, – говорится в сообщении.

Обе американские базы расположены за сотни километров от того места, где проводились иранские учения. При этом американские военнослужащие на базах были отправлены в укрытия.

Напомним, 18 июля стало известно, что Иран передал Франции “черные ящики” украинского самолета Boeing-737, сбитого иранскими вооруженными силами в январе этого года. Отмечалось, что международная команда, состоящая из 20 экспертов, изучит бортовые самописцы.