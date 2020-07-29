Об этом сообщает американское издание AP.
В ходе иранских военных учений были запущены баллистические ракеты, и это заставило американских военных объявить тревогу на авиационной базе Аль-Удейд в Катаре и на базе Аль-Дафра в ОАЭ.
“Иранская военизированная Революционная гвардия запустила баллистические ракеты подземного базирования в рамках учений с участием макета авианосца в Ормузском проливе. Это заставило две американские военные базы объявить временный режим тревоги в связи с запусками”, – говорится в сообщении.
Обе американские базы расположены за сотни километров от того места, где проводились иранские учения. При этом американские военнослужащие на базах были отправлены в укрытия.
Напомним, 18 июля стало известно, что Иран передал Франции “черные ящики” украинского самолета Boeing-737, сбитого иранскими вооруженными силами в январе этого года. Отмечалось, что международная команда, состоящая из 20 экспертов, изучит бортовые самописцы.
- 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Украина получила от Франции приглашение направить экспертов для участия в расшифровке “черных ящиков” пассажирского самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана в январе.