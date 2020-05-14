На пляжах Кнокке-Хейста, в Бельгии появились отдельные кабинки для загара.

Об этом идет речь в материале европейского издания Brusseles times.

Сообщается, что таким образом пляжные города Бельгии готовится к лету в условиях эпидемии и принимают меры, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

“Этого достаточно, чтобы без проблем провести время на пляже — на достаточном расстоянии друг от друга”, – заявил в интервью директор пляжа Кнокке-Хейста Энтони Виттеселе.

Виттэсэле сказал, что каюты будут работать как “ориентиры для всех любителей пляжного отдыха”, помогая им следовать рекомендациям по социальному дистанцированию.