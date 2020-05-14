Об этом идет речь в материале европейского издания Brusseles times.
Сообщается, что таким образом пляжные города Бельгии готовится к лету в условиях эпидемии и принимают меры, чтобы обеспечить социальную дистанцию.
“Этого достаточно, чтобы без проблем провести время на пляже — на достаточном расстоянии друг от друга”, – заявил в интервью директор пляжа Кнокке-Хейста Энтони Виттеселе.
Виттэсэле сказал, что каюты будут работать как “ориентиры для всех любителей пляжного отдыха”, помогая им следовать рекомендациям по социальному дистанцированию.
- Правительство Бельгии утвердило план по выходу страны из карантина в связи с эпидемией коронавируса. С 4 мая ограничения начнут отменять в три этапа.
- 21 апреля стало известно, что власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.
- Власти Польши анонсировали поэтапный выход из карантина с 19 апреля. “Масочный режим” для граждан начал действовать 16 апреля.
- В Словакии смягчают карантинные ограничения. Уже со среды, 22 апреля, в государстве откроют все магазины и учреждения, площадь которых составляет меньше 300 метров квадратных. Также будут открыты рестораны и бары с работой на вынос.