Сообщение о новшествах опубликовано на официальном сайте фестиваля.
Так, “Серебряного медведя” теперь будут вручать за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана.
“Берлинале” реорганизовал призы, присуждаемые международным жюри конкурса. Впервые награды за актерскую игру будут определяться гендерно нейтральным образом. Вместо наград за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль на гендерно нейтральной основе будут присуждаться “Серебряный медведь за лучшую главную роль” и “Серебряный медведь за лучшую роль второго плана”, – отмечается в сообщении.
Таким образом, в 2021 году международное жюри кинофестиваля присудит следующие 8 премий:
• “Золотой медведь” за лучший фильм (присуждается продюсерам ленты);
• Гран-при жюри;
• “Серебряный медведь” за лучшую режиссуру;
• Приз жюри “Серебряный медведь”;
• “Серебряный медведь” за лучшую главную роль;
• “Серебряный медведь” за лучшую роль второго плана;
• “Серебряный медведь” за лучший сценарий;
• “Серебряный медведь” за выдающийся художественный вклад.
“Мы считаем, что отмена разделения наград за актерскую игру по гендерному признаку – это сигнал к повышению осведомленности о гендерных аспектах в киноиндустрии”, – заявили руководители “Берлинале” Мариетте Риссенбек и Карло Шатриан.
Организаторы планируют провести “Берлинале-2021” в офлайн-формате: фестиваль запланирован “как физическое мероприятие” на 11 – 21 февраля следующего года.
Отмечается, что проведение фестиваля будет проходить “в соответствии с действующими на тот момент правилами и положениями, что обеспечит максимальную безопасность для всех гостей” (введенными из-за пандемии коронавируса).
Конкретные меры будут объявлены в течение ближайших недель.
Официальная регистрация фильмов начнется с 1 сентября.
- Главную награду 70-го юбилейного международного кинофестиваля “Берлинале” – “золотого медведя” – получил иранский фильм “Зла не существует” (“There Is No Evil”).