Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) с 2021 года откажется от наград за лучшую женскую и мужскую роли. Вместо этого будут присуждаться "гендерно нейтральные награды".

Сообщение о новшествах опубликовано на официальном сайте фестиваля.

Так, “Серебряного медведя” теперь будут вручать за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана.

“Берлинале” реорганизовал призы, присуждаемые международным жюри конкурса. Впервые награды за актерскую игру будут определяться гендерно нейтральным образом. Вместо наград за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль на гендерно нейтральной основе будут присуждаться “Серебряный медведь за лучшую главную роль” и “Серебряный медведь за лучшую роль второго плана”, – отмечается в сообщении.

Таким образом, в 2021 году международное жюри кинофестиваля присудит следующие 8 премий:

• “Золотой медведь” за лучший фильм (присуждается продюсерам ленты);

• Гран-при жюри;

• “Серебряный медведь” за лучшую режиссуру;

• Приз жюри “Серебряный медведь”;

• “Серебряный медведь” за лучшую главную роль;

• “Серебряный медведь” за лучшую роль второго плана;

• “Серебряный медведь” за лучший сценарий;

• “Серебряный медведь” за выдающийся художественный вклад.

“Мы считаем, что отмена разделения наград за актерскую игру по гендерному признаку – это сигнал к повышению осведомленности о гендерных аспектах в киноиндустрии”, – заявили руководители “Берлинале” Мариетте Риссенбек и Карло Шатриан.

Организаторы планируют провести “Берлинале-2021” в офлайн-формате: фестиваль запланирован “как физическое мероприятие” на 11 – 21 февраля следующего года.

Отмечается, что проведение фестиваля будет проходить “в соответствии с действующими на тот момент правилами и положениями, что обеспечит максимальную безопасность для всех гостей” (введенными из-за пандемии коронавируса).

Конкретные меры будут объявлены в течение ближайших недель.

Официальная регистрация фильмов начнется с 1 сентября.