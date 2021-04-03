Об этом сообщают #Буквы.
Так, ведущая начала свой стендап из новостей Беларуси, рассказывая постыдные вещи об активистах, а потом резко начала рассказывать о “бедном украинском народе, который пережил войну”.
“Соседка наша – Украина. Бедный украинский народ. Они пережили войну, погибли люди. Скажите, вы давно были в Украине? Извините, но это не процветающая страна, а страна, которая загибается от нищеты. И пока Зеленский сидит в роскошном кабинете, снимая стримчикии – а это, похоже, одна из основных функций президента Украины, – народ лазит по помойкам, свалкам в поисках еды“, – заявила Арцюх.
Позже она заявила, что именно поэтому выступает “за сильную центральную власть, а если хотите – за диктатуру”.
“Лучше диктатура, чем продажная марионеточные демократия”, – добавила она.
- Ранее ежедневная британская газета The Times на карте обозначила и Украину, и Беларусь как Беларусь. На развороте, посвященном новостям о коронавирусной болезни, можно увидеть карту Европы, раскрашенную в оттенках синего, желтого и красного (в зависимости от темпов роста заболеваемости).