Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат 8-го созыва Андрей Лозовой.
“Все это ради спасения 7-летней Даши из Ровно, которая очень хочет жить. Диагноз Даши: фиброз печени, отсутствие иммунной супрессии (осложнения ВИЧ), гастрит вследствие приема RV-терапии, проблемы с поджелудочной и частые носовые кровотечения, увеличение лимфатических узлов брюшной полости и всех внутренних органов, периодически увеличиваются в размерах”, – написал Лозовой.
Он также сообщил, что на странице благотворительных аукционов “Благодійне Рівне”, можна ознакомиться с условиями лота.
Стартовая цена торгов – 5000 грн. Минимальный шаг – 500 грн.
Лот закрывается после 48 часов с момента последней ставки.
Стоит отметить, что сам Лозовой сделал ставку в 20 200 грн:
А в комментариях пользователи писали, что можно просто перечислить деньги на лечение девочки и не устраивать аукционы.
- В мае 2017 года на сайте Prozorro появился лот – тренировка с главой КГГА Виталием Кличко. Стоимость тренировки с мэром Киева стартовала от 1000 грн.