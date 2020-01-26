На благотворительный аукцион выставили встречу с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат 8-го созыва Андрей Лозовой.

“Все это ради спасения 7-летней Даши из Ровно, которая очень хочет жить. Диагноз Даши: фиброз печени, отсутствие иммунной супрессии (осложнения ВИЧ), гастрит вследствие приема RV-терапии, проблемы с поджелудочной и частые носовые кровотечения, увеличение лимфатических узлов брюшной полости и всех внутренних органов, периодически увеличиваются в размерах”, – написал Лозовой.

Он также сообщил, что на странице благотворительных аукционов “Благодійне Рівне”, можна ознакомиться с условиями лота.

Стартовая цена торгов – 5000 грн. Минимальный шаг – 500 грн.

Лот закрывается после 48 часов с момента последней ставки.

Стоит отметить, что сам Лозовой сделал ставку в 20 200 грн:

А в комментариях пользователи писали, что можно просто перечислить деньги на лечение девочки и не устраивать аукционы.