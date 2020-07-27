Об этом сообщает БГНЕС.

Взрыв произошел в 07:56. Авария вызвала нарушение целостности газопровода на участке протяженностью 200 метров. Как сообщает компания “Булгаргаз”, в результате взрыва никто не пострадал.

Инцидент также прокомментировал премьер-министр Бойко Борисов. Он заявил, что скорее всего это произошло из-за старых труб. Он отметил, что концу дня поставки газа в Грецию будут восстановлены.