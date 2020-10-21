В Борщаговской объединенной территориальной общине будет разработана и внедрена программа развития детско-юношеского спорта.

Об этом на встрече с общественностью Софиевской Борщаговки заявил чемпион по боксу по версии WBO, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне и кандидат на пост главы Борщаговской ОТО Денис Беринчик.

В основе программы – создание коммунального предприятия, которое будет финансироваться из местного бюджета, а дети получат возможность заниматься в секциях бесплатно.

– Есть хорошие примеры того, как это работает в общинах. Например, в соседнем селе Святопетровськом уже действует такая программа, и реальные результаты. Воспитанники спортивных секций имеют достижения на соревнованиях в Украине и за рубежом, – отметил Денис Беринчик.

По замыслу спортсмена, нужно развивать несколько направлений. Это близкие Денису Беринчику поединки – бокс, кикбоксинг, а также дзюдо, тхэквондо, каратэ и тому подобное. Кроме того, планируется открытие легкоатлетических секций.

– Важно, чтобы дети имели выбор, каким видом спорта заниматься, и свободный доступ к секции. Это возможно при условии создания соответствующей спортивной инфраструктуры и внедрение маршрута внутри объединенной общины, чтобы было удобно и безопасно после школы поехать на тренировку. Это инвестиции в будущее наших детей, вместо улицы получат возможность заниматься спортом и с детства формировать полезные навыки, – добавил Беринчик.

В подкрепление своих слов спортсмен пригласил с показательным выступлением юных кикбоксеров со Святопетривського.

– В нашем селе спорт доступен. Каждый ребенок может прийти и заниматься в секции, работать на свой результат и результат клуба. Это хорошо мотивирует и способствует воспитанию спортивного духа “, – считает тренер СК” Легион “(Святопетривське) Николай Косюк, обладатель Кубка Европы по кикбоксингу.

По словам Д. Беринчика, программа развития детского спорта разработана совместно с местным центром партии “УДАР”, от которой спортсмен баллотируется в главы Борщаговской ОТГ. И это не единственная программа, которую планируется воплотить в объединенной общине.

– Мы собираемся подражать успешный пример Киева, где благодаря общественным инициативам есть современные спортивные площадки, зоны для отдыха и активного досуга. Это хороший пример для всех пригородов и нашей Борщаговской общества, – убежден спортсмен.

На общественные инициативы, по замыслу Беринчика, выделять 1% местного бюджета, а каждое решение будет принимать община через открытое голосование.

К сведению: Денис Беринчик – украинский профессиональный боксер, выступающий в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) и легком весе (до 61,2 кг). Серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира (2011), бронзовый призер летней Универсиады (2013), двукратный чемпион Украины (2013, 2014). Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.

Борщаговская объединенная территориальная община – новая административная единица, которая образуется в соответствии с реформой местного самоуправления по децентрализации. К Борщаговской ОТГ входят три села – Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка, Чайки.