Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Ранее сообщалось, что в порту японского города Иокогама поместили на двухнедельный карантин круизный лайнер Diamond Princess (“Бриллиантовая принцесса”), на борту которого находятся примерно 3700 человек.

“Национальный координатор по ММСП Японии сообщил 5-го февраля о 25 граждан Украины, находящихся на борту указанного круизного лайнера. Былои отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, последовательно проводится их исследование. Сейчас получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV. Сейчас Центр общественного здоровья выясняет информацию о наличии граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев”, – говорится в сообщении.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.