Об этом сообщает издание “Цензор.нет”.

По предварительным данным на борту находились:

  • граждане Украины – 2;
  • граждане Ирана – 71;
  • граждане Канады -73;
  • граждане Германии – 4;
  • граждане Великобритании – 3;
  • граждане Швеции – 8;
  • граждане Афганистана – 6.

При этом Василий Кирилич, заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины, сообщил #Буквам, что информация о количестве украинцев, которые находились на борту лайнера, все еще уточняется.

  • Незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту были 180 пассажиров. Выживших нет.
  • Украинский самолет МАУ рейса PS752 не передавал сигнал спустя две минуты после взлета.