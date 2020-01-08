На борту украинского самолета МАУ рейса PS752, потерпевшего крушение в Иране, находилось 15 граждан Украины - двое пассажиров и 13 членов экипажа.

Об этом сообщает издание “Цензор.нет”.

По предварительным данным на борту находились:

граждане Украины – 2;

граждане Ирана – 71;

граждане Канады -73;

граждане Германии – 4;

граждане Великобритании – 3;

граждане Швеции – 8;

граждане Афганистана – 6.

При этом Василий Кирилич, заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины, сообщил #Буквам, что информация о количестве украинцев, которые находились на борту лайнера, все еще уточняется.