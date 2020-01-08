Об этом сообщает издание “Цензор.нет”.
По предварительным данным на борту находились:
- граждане Украины – 2;
- граждане Ирана – 71;
- граждане Канады -73;
- граждане Германии – 4;
- граждане Великобритании – 3;
- граждане Швеции – 8;
- граждане Афганистана – 6.
При этом Василий Кирилич, заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины, сообщил #Буквам, что информация о количестве украинцев, которые находились на борту лайнера, все еще уточняется.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту были 180 пассажиров. Выживших нет.
- Украинский самолет МАУ рейса PS752 не передавал сигнал спустя две минуты после взлета.