На Великобританию обрушился ураган "Киара", почти по всей стране объявлен "желтый" уровень безопасности.

Об этом сообщает британская служба BBC.

По информации синоптиков, скорость ветра в Британии превысила 144 км/ч. Существует опасность наводнений во многих частях острова.

На данный момент многие аиакомпании вынуждены были отменить свои рейсы. Также приостановлено было и паромное сообщение.

В представительстве, отвечающем за железнодорожное сообщение в Великобритании, предупреждают не превышать скорость больше 80 км/ч. При этом многие поезда отменены или приходят с опозданием из-за множества деревьев, поваленных на железнодорожные пути.

Сообщается, что в Лондоне в воскресенье были закрыты все королевские парки из-за угрозы падения деревьев.

Королева Елизавета II отказалась от воскресного посещения церкви из-за непогоды.

Помимо того, из-за урагана был перенесен матч чемпионата Англии по футболу между командами “Уест-Хем” и “Манчестер Сити”.

Также ураган ощущается и на материке – в Нидерландах, Бельгии и Франции ожидаются сильные дожди и шквальный ветер.