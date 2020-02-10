Об этом сообщает британская служба BBC.
По информации синоптиков, скорость ветра в Британии превысила 144 км/ч. Существует опасность наводнений во многих частях острова.
На данный момент многие аиакомпании вынуждены были отменить свои рейсы. Также приостановлено было и паромное сообщение.
В представительстве, отвечающем за железнодорожное сообщение в Великобритании, предупреждают не превышать скорость больше 80 км/ч. При этом многие поезда отменены или приходят с опозданием из-за множества деревьев, поваленных на железнодорожные пути.
Сообщается, что в Лондоне в воскресенье были закрыты все королевские парки из-за угрозы падения деревьев.
Королева Елизавета II отказалась от воскресного посещения церкви из-за непогоды.
Помимо того, из-за урагана был перенесен матч чемпионата Англии по футболу между командами “Уест-Хем” и “Манчестер Сити”.
Также ураган ощущается и на материке – в Нидерландах, Бельгии и Франции ожидаются сильные дожди и шквальный ветер.
- Ранее сообщалось, что вблизи Багамских островов формируется новый тропический шторм – “Умберто”.
- В результате урагана “Дориан”, который бушевал на Багамах, количество пропавших без вести сократилось с 2,5 до 1,3 тысяч человек.