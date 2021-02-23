Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.
Городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды приняла решение установить мемориальную доску Геннадию Кернесу, который был мэром с 2010-го до 2020 года.
“Мемориальная доска будет установлена на фасаде здания Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7)”, – говорится в сообщении.
Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак, памятный знак Кернесу откроют за внебюджетные средства.
Как известно, у Геннадия Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
- 11 декабря 2020 года стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
- Городской глава Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике “Шарите”.