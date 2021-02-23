На фасаде здания Харьковского городского совета установят мемориальную доску в честь бывшего главы города Геннадия Кернеса, который умер в декабре 2020 года от осложнений COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.

Городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды приняла решение установить мемориальную доску Геннадию Кернесу, который был мэром с 2010-го до 2020 года.

“Мемориальная доска будет установлена ​​на фасаде здания Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7)”, – говорится в сообщении.

Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак, памятный знак Кернесу откроют за внебюджетные средства.

Как известно, у Геннадия Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.