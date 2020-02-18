Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Сколько грязи и лжи вылили касательно стоимости нашего пешеходно-велосипедного моста, который уже стал одной из визитных карточек Киева… Мол, и украли денег, и зачем он нужен был, и опасен, и так далее. Так вот, я еще во время открытия моста сказал, что всю документацию по строительству мы передаем (как собственно и в других объектах, сводим) в Институт судебных экспертиз, в Государственную аудиторскую службу, в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Мы получили выводы экспертиз всех трех структур. И они свидетельствуют не о воровстве, а также – об экономии средств!” – говорится в сообщении.

По словам Кличко, окончательная стоимость “стеклянного” моста составила 278,5 млн гривен, а с учетом обустройства прилегающей территории – 306 млн гривен.

Он отметил, что экономия средств превысила 100 млн гривен.

“По предварительным расчетам, на весь комплекс работ и объектов предусматривалась сумма почти 420 млн. То есть город сэкономило более 100 млн гривен. И только теперь окончательно рассчитается уже за все работы. Как я говорил, мы не перечисляли все средства сразу, ожидая выводов экспертов. Поэтому, наслаждайтесь прогулками нашим замечательным мостом, он – “чистый”. Мне неприятно, что такой хороший знаковый объект сделали инструментом политической борьбы против меня как мэра. Но мне приятно, что киевляне его называют “мостом Кличко”, – добавил мэр столицы.

Следует отметить, что летом Виталий Кличко и его брат Владимир подали иск в суд на канал “1+1”. Среди причин было искажения информации о стоимости нового пешеходно-велосипедного моста.

“Сам мост не стоит 400 миллионов! Это сумма за несколько проектов. Мост, как и заявляли, стоил 270 млн гривен. К тому же, отмечу, мы рассчитались еще только за материалы и конструкции. Из 400 млн грн город заплатил пока 210. Остальные же средства – на счетах столицы!” – отмечал тогда Кличко.