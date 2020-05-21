В Черновицкой области круглосуточно будет дежурить санитарный вертолет Министерства внутренних дел для транспортировки инфекционных больных в случае загруженности больниц.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

“В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки инфекционных больных. За рейс может перевозить 4-6 пациентов на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом”, – написал Аваков.

Как сообщили в пресс-службе МВД, вертолет МИ-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Его передали ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Согласно данным МОЗ, из 19706 выявленных больных коронавирусом в Украине – 2842 зафиксировано в Черновицкой области.