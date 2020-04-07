Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Уточняется, что среди выздоровевших от коронавируса трое детей.

“По состоянию на 14:00 7 апреля в медицинских учреждениях Буковины находится 170 пациентов. У 59 из них подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением. 167 инфицированных коронавирусом лиц лечатся амбулаторно. У них болезнь протекает легко или вообще бессимптомно. Всего с COVID-19 на Буковине уже выздоровели 16 человек, среди них – трое детей”, – сказано в сообщении.

При этом также отмечается, что в семи больницах области на данный момент в тяжелом состоянии находятся 8 людей с подтвержденным коронавирусом и еще 16 человек с подозрением на него. Среди них двое детей.

Помимо того, пятеро пациентов в Черновицкой области на данный момент подключены к системам искусственной вентиляции легких.