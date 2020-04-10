На Буковине в выходные закроют все продуктовые магазины и АЗС

В Черновицкой области с 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, вводят дополнительные ограничительные меры.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

“По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины в ближайшие выходные введут дополнительные ограничительные меры. С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома”, – написал он.

Председатель ОГА Сергей Осачук пояснил, что в области будут закрыты все, даже продуктовые магазины, а также автозаправочные станции. Заправляться смогут только “скорые”, полицейские машины и машины служб спасения.

По его словам, эти меры вводятся, чтобы граждане не имели соблазна выходить из дома на выходных.

На Буковине официально подтверждено еще 76 случаев заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 379 человек.

Также медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. В двух из них коронавирус подтвердили, у одного – подозрение.