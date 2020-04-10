На Буковине в выходные закроют все продуктовые магазины и АЗС

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.
“По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины в ближайшие выходные введут дополнительные ограничительные меры. С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома”, – написал он.
Председатель ОГА Сергей Осачук пояснил, что в области будут закрыты все, даже продуктовые магазины, а также автозаправочные станции. Заправляться смогут только “скорые”, полицейские машины и машины служб спасения.
По его словам, эти меры вводятся, чтобы граждане не имели соблазна выходить из дома на выходных.
На Буковине официально подтверждено еще 76 случаев заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 379 человек.
Также медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. В двух из них коронавирус подтвердили, у одного – подозрение.
- В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.
- Ранее главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.
- По его словам, если бы Украина не приняла более жесткие карантинные меры, пик заболевания в Украине пришелся бы на 14-15 апреля.