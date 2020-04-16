Об этом рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
“Среди заболевших – четверо священнослужителей. Один из них не согласен с диагнозом, утверждает, что результаты тестирования являются ложными и намерен и дальше проводить богослужения”, – отметил Осачук.
Он также сообщил, что за минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировали 73 новых случая инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество больных в регионе составляет 662.
- В Черновицкой области зафиксировали еще шесть случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников.
- Наивысшая динамика распространения коронавируса – в Черновицкой области и Киеве.
- В Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждены рекордные 392 новых случая заражения.