В Черновицкой области еще в четырех священников обнаружили заражение коронавирусом COVID-19. Один из них не признает результатов анализов и намерен и дальше проводить богослужения.

Об этом рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

“Среди заболевших – четверо священнослужителей. Один из них не согласен с диагнозом, утверждает, что результаты тестирования являются ложными и намерен и дальше проводить богослужения”, – отметил Осачук.

Он также сообщил, что за минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировали 73 новых случая инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество больных в регионе составляет 662.