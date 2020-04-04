В Черновицкой области на выходные вводят режим максимального ограничения любого перемещения людей.

Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

Он отметил, что ограничения вводятся с 13:00 субботы 4 апреля, до 6:00 понедельника 6 апреля.

“В субботу (4 апреля) просим всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток. Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника (6 апреля)”, – написал Осачук.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Черновицкой области вводят особый режима въезда и выезда.