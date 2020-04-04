Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.
Он отметил, что ограничения вводятся с 13:00 субботы 4 апреля, до 6:00 понедельника 6 апреля.
“В субботу (4 апреля) просим всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток. Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника (6 апреля)”, – написал Осачук.
Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Черновицкой области вводят особый режима въезда и выезда.
- По состоянию на вечер 3 апреля количество случаев COVID-19 в Украине превысило одну тысячу. 27 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
- По данным ЦОЗ 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.
- Смертность в Украине вследствие заражения коронавирусом COVID-19 сейчас в два раза меньше, чем в мире.