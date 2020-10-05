Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

“Беречься нужно и тем, кто уже болел COVID-19. В настоящее время около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме”, – говорится в сообщении.

В Черновицкой ОГА также отметили, что с 5 октября действует новое эпидемическое зонирование, согласно которому Черновицкая область остается в оранжевой зоне. Но несмотря на это, количество новых случаев заражения коронавирусом ежедневно превышает сотню.