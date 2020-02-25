В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале заработали зарядные станции для электромобилей.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Сейчас две станции установлены на Вокзальной площади. Они рассчитаны на одновременную зарядку четырех автомобилей. Устройства имеют 3 точки подключения для авто: ССS Combo или ССS Combo 2, Type 2 и CHAdeMo.

Стоимость зарядки автомобиля составляет 6,50 грн за 1 кВтч.

Ориентировочное время полной зарядки автомобиля Tesla 100D – около 2 часов, Nissan Leaf 2019 – чуть более 1 часа и BMW i3 – около 40 мин.

Компания, которая устанавливала зарядные станции, была выбрана в системе ProZorro (ею стала ООО “ГРУППА ЭЛЕКТРОЮА”).

Впоследствии подобное оборудование планируется установить и на других вокзалах страны.

В министерстве уверены, что развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей – шаг, который позволит увеличить количество украинцев, которые пользуются такими авто.