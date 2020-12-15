Об этом сообщает LRT.
“Вчера был составлен план безопасного отдыха. В соответствии с ним будут созданы стационарные контрольно-пропускные пункты, и люди, въезжающие в города, будут проверяться”, – сообщила она журналистам.
По ее словам, на въездах в город будет установлено 250 контрольно-пропускных пунктов, а контроль передвижения, помимо сотрудников полиции, будут осуществлять также сотрудники Союза стрелков, Государственной пограничной службы, военной полиции и Службы общественной безопасности.
Она заверила, что существует более строгий план, пообещав принять его, если ситуация не улучшится.
По словам Билотайте, в эти дни на дорогах и улицах будут работать около 920 бригад полиции, что примерно на 170 больше, чем обычно.
Ограничения будут действовать с 1 часа дня пятницы 18 декабря до 9 утра воскресенья 20 декабря, а также с 1 часа дня 23 декабря до 9 утра 27 декабря, и на Новый год – с 1 часа дня 31 декабря до 9 утра 3 января.
- Ранее сообщалось, что по решению Кабинета Министров Украины с 19 декабря 2020 года по всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения.
- 9 декабря Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.