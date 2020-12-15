Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подтвердила информацию о том, что в стране с началом локдауна установят 250 контрольных пунктов между городами.

Об этом сообщает LRT.

“Вчера был составлен план безопасного отдыха. В соответствии с ним будут созданы стационарные контрольно-пропускные пункты, и люди, въезжающие в города, будут проверяться”, – сообщила она журналистам.

По ее словам, на въездах в город будет установлено 250 контрольно-пропускных пунктов, а контроль передвижения, помимо сотрудников полиции, будут осуществлять также сотрудники Союза стрелков, Государственной пограничной службы, военной полиции и Службы общественной безопасности.

Она заверила, что существует более строгий план, пообещав принять его, если ситуация не улучшится.

По словам Билотайте, в эти дни на дорогах и улицах будут работать около 920 бригад полиции, что примерно на 170 больше, чем обычно.

Ограничения будут действовать с 1 часа дня пятницы 18 декабря до 9 утра воскресенья 20 декабря, а также с 1 часа дня 23 декабря до 9 утра 27 декабря, и на Новый год – с 1 часа дня 31 декабря до 9 утра 3 января.