Кандидат в депутаты Черкасского облсовета устроил для избирателей праздник с бесплатной кашей и водкой. На мероприятии раздавали подарки — колбасу и водку.

Об этом говорится в отчете наблюдателей Гражданской сети ОПОРА за выборами в Черкасской области.

В воскресенье, 11 октября, на базе отдыха Байкал в селе Червоная Слобода (Черкасский район) проводили праздник — День казака. Мероприятие состоялось при поддержке кандидата в депутаты Черкасского областного совета от партии “Черкащани” Владимира Лашкула.

На празднике выступали местные творческие коллективы и конные каскадеры, для детей работали бесплатные батуты. Для взрослых были приготовлены бесплатная каша и спиртные напитки.

Примечательно, что на этом празднике присутствовали кандидаты от других партий. В частности, принимал участие кандидат в депутаты Червонослободского сельсовет от “Радикальной партии Олега Ляшко”, директор местного фермерского хозяйства “Прут” Николай Дубина.

По словам наблюдателей, именно он приглашал присутствующих к выпивке и наполнял рюмки.

Впоследствии Николай Дубина также вручал подарки присутствующим: самому младшему досталась игрушка, а самому взрослому — бутылка водки и палка колбасы.

Эти подарки планировали вручать за участие в викторине, однако ее отменили после того, как наблюдатели из-за вероятного подкупа избирателей вызвали полицию. Сейчас наблюдатели выясняют, было ли полицейскими открыто уголовное производство.