13 февраля в полицию позвонил житель с. Грибова Рудня и сообщил, что убил своего отчима. Но в действительности мужчина хотел, чтобы к его дому прочистили дорогу от снега.

Об этом сообщает “Суспильне” со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Юлию Ковтун.

По ее словам, мужчина сообщил, что ударил отчима ножом в грудь и теперь он не дышит. Больше информации о самом преступлении мужчина не предоставил, однако предупредил, что в его доме полиция не легковом транспорте не проедет, поэтому стоит задействовать снегоочистительной техники.

Когда на место вызова прибыла группа патрульных, оказалось, что 34-летнему заявителю не понравилось, что у его доме не почищен снег. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил о вымышленном убийстве.

На мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн.