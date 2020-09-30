В Черниговской области в поселке Талалаевка школьницы станцевали тверк возле мемориала погибшим воинам АТО. Полиция привлекла к ответственности девушек и их родителей.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области.

Так, 29 сентября глава ОО “Талалаевский союз участников АТО” Богуслав Борсук опубликовал на своей странице видео, где школьницы танцуют на фоне памятника.

“Слов подобрать трудно. Я не против танцев, я только за молодежные движения, но место выбрано не то. Надеюсь это был не обдуманный шаг с их стороны, но если нет, то грустно становится за такую молодежь”, – прокомментировал он ролик.

После этого в полиции сообщили, что оперативно установили личности причастных к хулиганству.

Отмечается, что по двум 16-летним ученицам местной школы инспектор ювенальной превенции составил административные протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Еще двум девушкам исполнилось по 13 лет, поэтому за их действия будут отвечать родители. На них составлены административные протоколы по статье 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Все составленные админматериалы полиция направила в Талалаивский районный суд для принятия решения.

Кроме того, полицейский по ювенальной превенции провел профилактическую работу как с администрацией школы, где учатся девушки, так и с учениками. Также в заведение направили представление относительно проведения дальнейших профилактических мероприятий.

Позже Борсук опубликовал видео школьниц снова у мемориала погибшим воинам АТО, но уже с извинениями.