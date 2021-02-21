В Черниговской области местная жительница отдала мошенницам почти миллион гривен, чтобы "снять порчу".

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

К правоохранителям обратилась 67-летняя жительница города Прилуки.

Женщина сообщила, что к ней прямо на улице “подошли две незнакомки и предложили помочь”: сказали, что “увидели” на ней “порчу”, от которой якобы страдает вся ее семья.

“Поскольку у потерпевшей как раз заболели члены семьи, она легко поддалась влиянию мошенниц. Женщина согласилась вынести из дома все сбережения “для снятия негативной энергетики”, – отметили в полиции.

Женщина отдала мошенницам: 30 тысяч долларов, 1500 евро и 20 тысяч гривен.

Незнакомки забрали деньги и ушли. Впоследствии женщина одумалась и обратилась в полицию.

Правоохранители установили, что к мошенничеству причастны две жительницы Донецкой области – 1967 и 1989 годов рождения. После совершения мошенничества в Прилуках они сначала бежали в Киев, а затем наняли такси и отправились в направлении города Днепр.

Там их и настигла группа полицейских. У них изъяли все украденные деньги.

Полиция проверяет злоумышленниц на возможную причастность к другим подобным преступлениям.

Открыто производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Обоим задержанным грозит от трех до восьми лет лишения свободы.