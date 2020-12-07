На четыре дня позже климатической нормы, но в Киев все же пришла метеорологическая зима.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Климатологи обсерватории проанализировали, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся в последний день осени – 30 ноября.

“Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0 ° С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла почти в срок, на 4 дня позже климатической нормы. 30 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла 1,0 ° С и по прогнозам Украинского гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что раньше всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году и 31 октября во 1988 году, а позже всего – 29 января в 2015 году.