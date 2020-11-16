В городе Украинка Киевской области на четырех избирательных участках обнаружили 22 избирательных бюллетеня, имеющих признаки подделки с отметками в виде печати участковых избирательных комиссий (УИК).

Об этом сообщает гражданская сеть “Опора”.

Поддельные бюллетени выявили члены комиссий при подсчете голосов на вечернем заседании. На бюллетенях были печати УИК и обозначения в клетке у кандидата от “Европейской Солидарности” Александра Туренко.

Также отмечается, что есть вероятность подделки самой печати УИК.

Напомним, согласно части 2 статьи 158-3 Уголовного кодекса Украины подделка или незаконное изготовление избирательной документации и т.п. наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.