Об этом сообщает гражданская сеть “Опора”.
Поддельные бюллетени выявили члены комиссий при подсчете голосов на вечернем заседании. На бюллетенях были печати УИК и обозначения в клетке у кандидата от “Европейской Солидарности” Александра Туренко.
Также отмечается, что есть вероятность подделки самой печати УИК.
Напомним, согласно части 2 статьи 158-3 Уголовного кодекса Украины подделка или незаконное изготовление избирательной документации и т.п. наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
- Правоохранители задержали нарушителя за организацию “карусели” во время второго тура выборов в Украинке. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.