Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Как сообщалось ранее, 27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсон был госпитализирован для обследования, через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус. 6 апреля его перевели был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.

По словам пресс-секретаря Джонсона, у премьер-министра нет пневмонии, он “остается в хорошем настроении”, а его состояние оценивают как стабильное.

“Премьер-министр был стабилен всю ночь и остается в хорошем настроении. Он получает стандартное кислородное лечение и дышит без какой-либо другой помощи. Ему не требуется механическая вентиляция или не инвазивная респираторная поддержка”, — сказал пресс-секретарь.

Доминик Рааб, министр иностранных дел, который заменяет Джонсона, заявил на пресс-конференции, что его босс — “боец” и вернется на работу “в ближайшее время”.

“[Джонсон] не просто премьер-министр. Для всех нас в кабинете он не просто наш начальник. Он также коллега, и он также наш друг. Поэтому все наши мысли и молитвы с премьер-министром в это время, с Кэрри [Саймондс] и всей его семьей. И я уверен, что он справится, потому что я знаю кое-что об этом премьер-министре, он — боец”, — сказал он.