Украинский нардеп Андрей Деркач, которого обвиняют в помощи Кремлю во вмешательстве в выборы в США 2020 года, имел команду лоббистов в Вашингтоне.

Об этом сообщило издание Politico.

По информации издания, в апреле этого года украинский парламентарий Андрей Деркач нанял бывшего украинского парламентария Андрея Артеменко и еще одного человека по имени Набиль Бадер, чтобы те представляли его в Вашингтоне.

В августе, через 4 месяца после того, как он нанял лоббистов, Управление директора национальной разведки опубликовало заявление, в котором указывало на деятельность Деркача как часть усилий российского правительства направленных против кандидатуры Байдена.

15 августа подразделение Министерства юстиции, ответственное за надзор за иностранным лоббированием, получило сообщение о том, что Артеменко и Бадер больше не представляют Деркача. Письмо Бадера Деркачу о прекращении работы их фирмы на парламентария датировано 28 июля.

Артеменко подтвердил Politico, что больше не представляет Деркача.

“Мы прекратили отношения с господином Деркачем 31 июля 2020 в соответствии с условиями нашего соглашения. Тот факт, что мы зарегистрировались в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов, ясно указывает на то, что мы не собирались действовать любым подпольным или иным образом незаконным образом. Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами США и не будем делать дополнительных комментариев”, — написал он.

Деркач не ответил на просьбу издания прокомментировать ситуацию.

“Пленки Деркача”

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что аудиоматериалы с “компроматом” на него сфабрикованы, операция имеет русские корни. Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с этим.

Подозреваемый в коррупции прокурор Константин Кулик, который недавно был уволен из органов прокуратуры, рассказал, как создавались “пленки Деркача”.

Семеро бывших послов США в Украине заявили, что публикация пленок с якобы записями Петра Порошенко и Джозефа Байдена направлена ​​на то, чтобы разобщить наши страны.

В июне Андрей Деркач обнародовал новые записи, на которых Порошенко якобы поблагодарил вице-премьера США Джо Байдена за то, что он подключил ЦРУ и поговорил с ФБР, чтобы те не обращали внимания на заявления украинского нардепа Александра Онищенко.

В августе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы уменьшить шансы демократа Джо Байдена на предстоящих выборах президента. В этом ключе председатель контрразведки напомнил о публикации Украинский нардепом Андреем Деркачем пленок с целью навредить репутации Байдена.