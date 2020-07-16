По результатам проведенных лабораторных исследований проб воды купаться можно на девяти столичных пляжах.

Об этом сообщили в КП “Плесо”.

По результатам лабораторных исследований воды, зеленые флаги (купаться разрешено без ограничений ) вывесили на 9 пляжах столицы: “Венеция”, “Радуга”, “Детский”, “Золотой”, “Молодежный”, “Центральный”, “Троещина”, “Водоворот”, “Галерный”.

Еще на четырех пляжах – “Радуга”, “Тельбин”, “Вербный” и “Пуща-Водица” купаться пока не рекомендуют, там вывешены желтые флаги.

Кроме того, купаться запрещено на пляже “Предместная Слободка”, он обозначен красным флагом. Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей допустимой нормы.